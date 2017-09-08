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أردا توران يرفض الرحيل عن برشلونة

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أردا توران يرفض الرحيل عن برشلونة أردا توران يرفض الرحيل عن برشلونة

التحرير

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عطل اللاعب التركي أردا توران مفاوضات جالاطا سراي مع برشلونة من أجل ضمه، وذلك بعدما أبدى رغبته بالبقاء في البرسا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى توصل الناديين إلى إتفاق بالفعل لانتقال توران إلى العملاق التركي، إلا أن اللاعب رفض فكرة العودة إلى موطنه من جديد في الوقت الحالي.

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ومنذ أيام قليلة أصدر توران بيانًا أعرب من خلاله نيته البقاء لمدة 3 سنوات مع برشلونة، وهي المدة المتبقية في عقده مع العملاق الكتالوني، إلا أن إدارة البرسا عملت جاهدة على بيعه منذ تولي إيرنيستو فالفيردي القيادة الفنية للفريق، حيث لا يرغب المدرب الإسباني في بقائه مع الفريق.

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التحرير

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