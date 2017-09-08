بالمستندات.. أعضاء الأهلى يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد «هشام حطب»

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تقدم مجموعة من أعضاء النادي الاهلى ببلاغ للنائب العام رقم 10260 بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٧ - عرائض النائب العام - ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بعد رفضه اعتماد مشروع اللائحة الداخلية للنادي.

واستند أعضاء الأهلى فى البلاغ حسب تأكيدات وائل عوض المحامى وعضو الجمعية العمومية بالنادى الى إن هشام حطب تجاهل إرادة الجمعية العمومية للنادي وأعلن بطلانها واعتمد اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للنادى الأهلى دون ابداء الأسباب التي دفعت اللجنة الأولمبية لاتخاذ هذا القرار.

وأكد أعضاء الأهلى فى البلاغ المقدم للنائب العام أنهم تضرروا من القرار التعسفي لرئيس اللجنة الاوليمبية الذى لم يمنح القانون إلا ثلاثة حقوق فقط الأول تحديد النصاب القانونى للاجتماع الخاص والثانى هو وضع اللائحة الاسترشادية وأخيرا تقييم لوائح الاندية من حيث تماشيها مع الميثاق الاوليمبى.

وأوضح وائل عِوَض المحامى أنه من خلال الحكم القضائي الذي حصل عليه أعضاء فرع الشيخ زايد لا يستطيع أحد منعهم من التصويت على الإطلاق في الانتخابات القادمة رغم وجود بند في اللائحة الاسترشادية تمنع أعضاء الفروع من التصويت.