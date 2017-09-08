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وكيل «اقتصادية النواب»: يجب استغلال زيارة الرئيس وجلب استثمارات شرق آسيا

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وكيل «اقتصادية النواب»: يجب استغلال زيارة الرئيس وجلب استثمارات شرق آسيا وكيل «اقتصادية النواب»: يجب استغلال زيارة الرئيس وجلب استثمارات شرق آسيا

التحرير

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قال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارات الرئيس لبعض دول شرق آسيا مؤخرا هامة للغاية، لأن تلك الدول في مرحلة نمو اقتصادي بشكل مستمر.

وأضاف الجوهري لـ«التحرير» أن النمو الاقتصادي لهذه الدول متزايد، ولديها موارد جيدة وقدرة على التصنيع بشكل جيد أيضا، مطالبا بضرورة استغلال تلك الزيارة لمجموعة البريكس في جلب استثمارات وخلق محطات جديدة تفيد الدولة.

وشدد على ضرورة العمل على تغيير فكر هذه الدول، لأن دولة مثل الصين لا تستثمر خارج حدودها نتيجة أن لديها فائضا ماليا، وقدرات زيادة، مطالبا الحكومة بضرورة إقناع الصين بعمل مصانع داخل وتشغيل أيدي عاملة مصرية، وتقوم بالتصدير للدول الإفريقية والخليجية عن طريق وجودها في مصر.

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ولفت إلى أن صادراتنا للصين تبلغ مليارا ونصف المليار دولار واستيرادنا يبلغ 12 مليارا ونصف المليار دولار، وأن هناك فجوة كبيرة ولا بد من الحد من تلك الفجوة عن طريق مشروعات صناعية وتبادل تجاري أكبر، وإعطائهم سلعا غذائية وغيره، لتعويض الفجوة.

وأشار إلى أنه شيء جيد أن يدعو الرئيس رئيس لزيارة مصر، وستكون الزيارة بوابة لعودة السياحة الروسية لمصر، ورفع الحظر هو الأهم، موضحا أن دولا أوروبية كثيرة اتخذت هذا النهج، بجانب دولة جنوب إفريقيا الغنية بالماس والذهب والتي لديها  جيد، ومحاولة إنشاء حديقة حيوان عالمية بالتعاون مع جنوب إفريقيا يجذب الاستثمار والسياحة.

وأوضح أن هناك نقطة هامة لدى مجموعة البريكس أنها أنشأت بنكا برأس مال 100 مليون دولار، وسيكون قائما على مشروعات البنية التحتية، وسيعاون الدول النامية ويكون موازيا لصندوق النقد الدولي بدلا من سيطرة أمريكا على أغلب دول العالم من خلال الصندوق، وستكون نقطة جيدة في المستقبل ولا بد من التعاون معهم في الاستثمار، وأيضا دولة تايلاند والمكسيك لا بد من التعاون معهما، مشيرا إلى أنه لا بد من التواصل وعدم تخاذل الحكومة في فتح قنوات استثمارية مع تلك الدول.

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التحرير

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