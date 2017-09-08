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السبت.. الحكم على 26 متهمًا في قضية "خلية الجيزة الإرهابية"

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مصراوي Masrawy

السبت.. الحكم على 26 متهمًا في قضية "خلية الجيزة الإرهابية"

02:43 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

كتب- أحمد أبوالنجا:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، حكمها على 26 متهمًا في قضية خلية الجيزة الإرهابية، منهم 5 هاربين، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.

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