الداخلية: ضبط 267 قضية مخدرات و11 بلطجي خلال حملة أمنية بالمحافظات
الداخلية: ضبط 267 قضية مخدرات و11 بلطجي خلال حملة أمنية بالمحافظات
02:40 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
حملة أمنية مكبرة
كتب - علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 267 قضية مخدرات، 11 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 70 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وتنفيذ 43056 حكم قضائي متنوع.
حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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