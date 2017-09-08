ضبط عاطلين أدارا وكرًا للاتجار في المواد المخدرة بالمطرية(صور)

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على عاطلان أدارا وكرًا للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المطرية.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن "محمد.ف"، عاطل، و"محمد.ي"، عاطل؛ يزاولان نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة قسم شرطة المطرية مكانًا لتجارتهما الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما عثر بحوزتهما على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4.900 كيلو جرام ، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 6 جرام ، مبلغ مالي 3255 جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.