القبض على عصابة "تمناية " لسرقة الهواتف المحمولة من السيدات بالأميرية

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقي رجال المباحث القاهرة، القبض على عاطلان كونا تشكيلاً عصابياً لسرقة الهواتف بأسلوب الخطف من السيدات بمنطقة الأميرية.

البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبته القوة المرافقة بدائرة القسم، تمكن من ضبط كريم محمد وشهرته "ثمناية" عاطل، أحمد سيد، عاطل؛ حال استقلالهم دراجة بخارية ماركة دايون زرقاء اللون "بدون لوحات معدنية"، وبدون تراخيص وبفحص الدراجة عثر بداخلها على اللوحات المعدنية الخاصة بها تحمل أرقام (ص ب س 782) .

وضبط بحوزتهما مبلغ مالي 635 جنيه، 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"، بمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة البخارية من دائرة القسم بأسلوب توصيل "الأسلاك ".

أمكن التوصل للمجني عليه، باستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف السرقة بعد.

وبمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالي والهاتفان المضبوطان اعترفا بسرقتها بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وقررا أنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ بواقعتي السرقة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.