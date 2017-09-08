أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"حرامي في البلكونة".. الصدفة تُحبط سرقة فيلا بالتجمع الخامس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"حرامي في البلكونة".. الصدفة تُحبط سرقة فيلا بالتجمع الخامس

02:24 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان:

أحبطت إحدى قاطنات كمبوند خاص بالتجمع الخامس بالصدفة، محاولة لص الدخول عبر "بلكونة" لسرقة فيلتها القريبة من سور الكمبوند، اثناء خروجها لكي تستنشق الهواء ليلة أمس الخميس، غير أن اللص الذي قفز من بلكونة الدور الأول تمكن من الهرب وأبلغت السيدة رجال الشرطة.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من إحدى قاطنات "كمبوند جراند ريزيدانس" بأنها عثرت على لصاً حاول التسلل من باب بلكونة فيلتها الملاصقة لسور الـ"كمبوند"، وقفز هارباً بمجرد أن فتحت الباب بالصدفة لكي تستنشق الهواء في الساعة الحادية ليلة أمس الخميس.

وأكد أفراد أمن الكمبوند الخاص أنهم لم يلاحظوا تحرك لأشخاص غرباء داخل الكمبوند.

وأشاروا لرجال المباحث أن مهمتهم تأمين الكمبوند من الداخل فقط وأن تعاقدهم مع الإدارة لا يتيح لهم تفقد الحالة بمحيط السور الخارجي للكمبوند.

تحرر محضر بالواقعة، وانتشرت رجال المباحث للبحث عن المتهم عقب ادلاء السيدة عن مواصفاته التقريبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التفاصيل الكاملة لاعتداء رجل الأعمال على لواء وأسرته في "التجمع الخامس"

    أخبار

  • حيلة سوداني لتضليل المباحث.. سرق فيلا خاله وكسر الشباك لإبعاد الشبهة

    أخبار

  • ضبط "سباك" وآخرين سرقوا 550 ألف جنيه من فيلا بالتجمع: "بنيت بيتي بيهم"

    أخبار

  • القبض على المتهمين بسرقة برلماني بأكتوبر

    أخبار

إعلان

be30c97137.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين