بالصور- مواطنون يحاصرون محافظ بورسعيد.. و"الغضبان": "حرام عليكم"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حاصر عدد من سكان الحي الإماراتي الخاص باسكان محدودي الدخل، جنوب محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، المحافظ اللواء عادل الغضبان، داخل مسجد الحي، عقب أداء صلاة الجمعة، برفقة اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأبدى المواطنون استيائهم الشديد من تعرضهم للتفتيش الذاتي وما وصفوه بالإهانة التي يتعرضون لها بشكل يومي، على أيدي العاملين بالمنفذ الجمركي، الذين يمرون عليه أثناء ذهابهم إلى مسكنهم، نتيجة وجود الحي خارج كردون المدينة، موجهين هجومًا حادًا إلى المحافظ نتيجة شبه انعدام الخدمات بالحي سواء المواصلات أو المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمحال بجانب الخبز والتواجد الأمني.

وارتفعت الأصوات داخل المسجد ما دفع المحافظ للصراخ :"حرام عليكم.. ده بيت ربنا" وترك المسجد مسرعًا بمساعدة رجال الأمن وحرسه الخاص، في ظل غضب واستياء من المواطنين.

وعقد محافظ بورسعيد اجتماعًا منذ عدة أيام مع عدد من شباب الحي لمناقشة مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم، أكد خلاله سعي المحافظة لحل مشاكل سكان الحي الإماراتي، مصدرًا توجيهاته بضرورة انتظام خطوط سير أتوبيسات النقل الداخلي التي تربط الحي بالمدينة على أن تخرج من خلال حارة الشرطة العسكرية.

وأعلن المحافظ تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية يكون مجلس إدراتها من الشباب القاطن في المنطقة بجانب تخصيص محلات للحوم والخضار والبقالة، يتم تجهيزها بتمويل من المحافظة، بالإضافة إلى توفير الخبز يوميًا من خلال منافذ للبيع لحين الانتهاء من إجراءات إنشاء المخبز.