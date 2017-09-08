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ضبط أكثر من 50 ألف قطعة حلوى فاسدة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط أكثر من 50 ألف قطعة حلوى فاسدة بالإسكندرية

02:42 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط أكثر من 50 ألف قطعة حلوى فاسدة بالإسكندرية

ارشيفية

الإسكندرية - (أ ش أ):

تمكن ضباط مباحث بالإسكندرية خلال حملاتهم لمكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط المدير المسئول عن محمصة بمنطقة الجمرك غرب المدينة أثناء عرضها للبيع 50 ألفا و310 قطع من الحلوى الجافة بها تغير في الخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية.

كما تم ضبط صاحب فرش بمنطقة المنتزه شرق المدينة وبحوزته 660 عبوة من المواد والسلع الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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Asha

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مصراوي Masrawy

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