ضبط أكثر من 50 ألف قطعة حلوى فاسدة بالإسكندرية

الإسكندرية - (أ ش أ):

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم لمكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط المدير المسئول عن محمصة بمنطقة الجمرك غرب المدينة أثناء عرضها للبيع 50 ألفا و310 قطع من الحلوى الجافة بها تغير في الخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية.

كما تم ضبط صاحب فرش بمنطقة المنتزه شرق المدينة وبحوزته 660 عبوة من المواد والسلع الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .