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​"دعم مصر" يجري تصويت على تعديل لائحته يومي الاثنين والثلاثاء

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مصراوي Masrawy

​"دعم " يجري تصويت على تعديل لائحته يومي الاثنين والثلاثاء

02:53 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر

كتبت-مروة شوقي:

قرر ائتلاف دعم مصر، إجراء التصويت على تعديل النظام الأساسي للائتلاف خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمقر الائتلاف في 14 شارع فؤاد سراج الدين بجاردن سيتي.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المكتب السياسي للائتلاف وافق خلال اجتماع الأربعاء الماضي، الموافقة على اقتراح بعض التعديلات اللازمة في النظام الاساسي للائتلاف، لافتًا إلى أنه تناول خطط عمل نواب الائتلاف خلال المرحلة القادمة.

وأضاف: "كما ناقش المكتب تفعيل دور الائتلاف علي أرض الواقع في محافظات ودوائر نوابه حتى يشعر المواطن بأهمية دور الائتلاف وما يفعله لمصلحة الوطن والمواطن، علاوة على لتحضير لعمل مشروعات تنموية بالمحافظات".

وأوضح السويدي، إلى أن الائتلاف سيتواصل مع نوابه لشرح الخطوات التنفيذية لتفعيل دور الائتلاف واستطلاع الآراء للوصول إلى أفضل صيغة يتم عرضها في انتخابات الائتلاف التي سيتم تحديدها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.

يذكر أن تعديلات اللائحة الداخلية للائتلاف، تشمل زيادة عدد نواب الرئيس من أربعة إلى ستة نواب لرئيس الائتلاف، إضافة إلى تخصيص عدد ثلاث مقاعد بالمكتب السياسى للنواب من أعضاء الأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف.

وصرح صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى للائتلاف، بأنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب طاهر أبو زيد أمين عام الائتلاف لتولي ملف الإعداد لانتخابات اللجان النوعية، وتلقى طلبات ترشح أعضاء الائتلاف على مقاعد هيئات مكاتب اللجان وحسم عدد اللجان التى سينافس الائتلاف على رئاستها

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