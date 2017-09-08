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إيطاليا تعرض دفع مبالغ مالية لمنظمات غير حكومية لتحسين ظروف معيشة المهاجرين في ليبيا

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مصراوي Masrawy

إيطاليا تعرض دفع مبالغ مالية لمنظمات غير حكومية لتحسين ظروف معيشة المهاجرين في ليبيا

02:46 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

إيطاليا تعرض دفع مبالغ مالية لمنظمات غير حكومية لتحسين ظروف معيشة المهاجرين في ليبيا

المهاجرين في ليبيا

روما - (د ب أ):
أبدت الإيطالية استعدادها لدفع مبالغ مالية لمنظمات غير حكومية لتحسين ظروف المعيشة في معسكرات المهاجرين في ليبيا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيطالي ماريو جيرو لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إنه تم تخصيص حوالي 6 مليون يورو (2ر7 مليون دولار) من أجل هذه الخطة، وسوف يتم توزيعها "قريبا جدا، في غضون أسابيع".

وأعلنت هذه الخطة بعد يوم من انتقادات منظمة "أطباء بلا حدود" لإيطاليا والاتحاد الأوروبي بسبب تعريض المهاجرين "للاغتصاب والتعذيب والاستبعاد" في معسكرات الاحتجاز الليبية.

وذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أن وزارة الخارجية الإيطالية عقدت أمس الخميس اجتماعا للتباحث بشأن هذا المقترح مع نحو عشرين منظمة غير حكومية، ومن بينها "أطباء بلا حدود" و"أنقذوا الاطفال".

وقال جيرو لصحيفة "لا ستامبا": "نحن لا نريد أن نترك هؤلاء الأشخاص في الجحيم، ولذلك فقد تحركت وكالة التنمية الإيطالية دون انتظار تواجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة".

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