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الطيران العراقي يلقي منشورات تطالب داعش بالاستسلام في الحويجة

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مصراوي Masrawy

الطيران العراقي يلقي منشورات تطالب داعش بالاستسلام في الحويجة

02:39 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الطيران العراقي يلقي منشورات تطالب داعش بالاستسلام في الحويجة

العراق - (د ب أ):

أفاد بيان عراقي، اليوم الجمعة، بأن الطيران العراقي ألقى الاف المنشورات على مناطق الحويجة، والساحل الأيسر من قضاء الشرقاط تطالب عناصر تنظيم داعش بتسليم أنفسهم للقوات العراقية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن طائرات القوة الجوية العراقية ألقت قبل قليل آلاف المنشورات على مناطق الحويجة والساحل الأيسر من الشرقاط تحذر "عصابات داعش الإرهابية من ساعة الحساب التي باتت قريبة وعليهم تسليم انفسهم".

كان بيان عسكري عراقي قد أفاد، أن الطيران الحربي والتحالف الدولي نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن الضربات استهدفت أماكن تفخيخ ومخازن لأسلحة عصابات داعش الإرهابية، أسفرت عن تدمير وحرق أماكن التفخيخ والمستودعات وقتل العشرات منهم".

ويترقب العراقيون انطلاق عملية عسكرية لتحرير قضاء الحويجة من سيطرة داعش.

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