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أمير قطر في برلين منتصف سبتمبر في أول زيارة للخارج منذ الأزمة

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مصراوي Masrawy

أمير قطر في برلين منتصف سبتمبر في أول زيارة للخارج منذ الأزمة

02:34 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

أمير قطر في برلين منتصف سبتمبر في أول زيارة للخارج منذ الأزمة

صورة وزعتها وكالة الأنباء القطرية لأمير قطر الشيخ

(أ ف ب)

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 15 سبتمبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ اندلاع الأزمة مع الدول الأربع المقاطعة لبلاده في 5 يونيو.

أعلن المتحدث باسم ميركل عن الزيارة خلال مؤتمره الصحافي الاعتيادي من دون أن يعطي تفاصيل حول جدول أعمال اللقاء لكن يتوقع أن يجري خلاله بحث الأزمة بين الدوحة من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية.

وتقوم الكويت بوساطة في هذه الأزمة التي عرض الرئيس الأمريكي دونالد التوسط فيها الخميس.

وكانت والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة واتهمتها بدعم جماعات متطرفة وبالتقارب مع إيران.

وفرضت هذه الدول عقوبات غير مسبوقة على الإمارة الغنية بالغاز وأغلقت أمامها الطرق البرية والبحرية والجوية التي تمر عبرها.

وفي حين تنفي قطر دعم جماعات إرهابية فإنها تتهم الدول المقاطعة لها بالتعدي على سيادتها.

وسعى وزير الخارجية الألماني زيجمار غابريال خلال زيارته الى الخليج هذا الصيف إلى تقريب المواقف مثلما فعل مسؤولون غربيون آخرون.

هذا المحتوى من

AFP

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