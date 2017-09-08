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مظاهرات في إيران تنديدا بالعنف ضد مسلمي الروهينجا

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مصراوي Masrawy

مظاهرات في إيران تنديدا بالعنف ضد مسلمي الروهينجا

02:34 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

مظاهرات في إيران تنديدا بالعنف ضد مسلمي الروهينجا

ارشيفية

طهران - (د ب أ):
شهدت العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية أخرى ،عقب صلاة الجمعة اليوم، تظاهرات تنديدا بالجرائم ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار.

وفي طهران، ندد المتظاهرون، في بيان،بصمت الاوساط الدولية ازاء المجازر في ميانمار، وطالب بارسال لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على عمق الجريمة التي تشهدها ميانمار،بحسب وكالة أنباء فارس .

وأعلن البيان أن "صمت أمريكا وقادة الاستكبار العالمي يبرهن أنهم متورطون في جل الجرائم التي ترتكب في ميانمار وأنهم عازمون على من خلال رعاية المجرمين الوقوف بوجه الإسلام ، ولكن صمود الشعوب المسلمة بوجه سياساتهم الشيطانية يكشف أن قدرتهم تتجه نحو الافول" .

وردد المتظاهرون عبارات" الموت لأمريكا"و"الموت لإسرائيل" و"الموت للصهيونية".

يذكر أن جيش ميانمار اطلق ما يصفه بـ"عملية تطهير" بعدما هاجم متمردو الروهينجا في أكتوبر الماضي 2016 نقاط شرطية وقواعد عسكرية بولاية راخين، التي تضم أكثر من مليون مسلم، في ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق اليوم أن عدد مسلمي الروهينجا الذين لاذوا بالفرار من ميانمار إلى بنجلاديش خلال الأسبوعين الماضيين وصل إلى ما يقدر بـ270 ألف لاجئ.

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