ميركل لطلاب في الابتدائية: كنت أغش أحيانا في حصص القراءة

ألمانيا - (د ب أ):

أفصحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن سر يرجع تاريخه إلى طفولتها، فقد اعترفت ميركل أمام تلاميذ في المرحلة الابتدائية خلال إطلاق مشروع القراءة "برج الكتب" بأنها كانت تغش أحيانا في حصص القراءة.

وقالت ميركل: "كنا نضطر في الماضي لقراءة كتب كبير، وأحيانا كنا نتشارك في قراءة كتاب (لتخفيف العبء)، وذلك بأن يقرأ أحدنا النصف الأول من الكتاب، ويقرأ الآخر النصف الثاني، ثم نتشارك في ما استوعبناه من الجزء الذي قرأناه قبل أن يحين الموعد الذي يسألنا فيه المدرس عما قرأناه".

وأضافت ميركل ناصحة الأطفال بعدم الغش في القراءة: "لكنكم تقرأون بدافع الاستمتاع".

وفي إطار مشروع "أبراج الكتب" للعام الدراسي الجديد، يعتزم نحو 1400 تلميذ في المرحلة الابتدائية مطالعة برج الكتب في كنيسة "ياكوبيكيرشه" بمدينة شترالسوند الألمانية. هذا يعني أنهم سيضطرون لقراءة نحو 7 آلاف كتاب.

وتم وضع هذه الكتب بطريقة متراصة فوق بعضها البعض لتبدو على هيئة برج يبلغ ارتفاعه نحو 68 مترا.