محافظ بورسعيد يوجه الجمارك بعدم تفتيش سكان الحي الإماراتي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مدير عام الجمارك بعدم تفتيش سكان الحي الإماراتي، أثناء توجههم لمنازلهم خارج كردون المدينة عبر المنفذ الجمركي، والاكتفاء بتفتيش الأتوبيسات فقط.

كما أصدر "الغضبان" تعليماته بتخصيص حارة العسكريين بالمنفذ الجمركي لأبناء الحي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 4 محلات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بنفس الأسعار الموجودة داخل بورسعيد.

وكان عدد من سكان الحي الإماراتي الخاص بإسكان محدودي الدخل بجنوب محافظة بورسعيد، حاصرت المحافظ اللواء عادل الغضبان، داخل مسجد الشيخ زايد عقب أداءه صلاة الجمعة برفقة اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأبدي المواطنون استيائهم الشديد من تعرضهم للتفتيش الذاتي والإهانة يوميًا من خلال العاملين بالمنفذ الجمركي الذين يمرون عليه أثناء ذهابهم إلى مساكنهم نتيجة أن الحي خارج كردون المدينة، موجهين هجومًا حادًا إلى المحافظ نتيجة شبه انعدام الخدمات بالحي سواء المواصلات أو المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمحال بجانب الخبز والتواجد الأمني.

وارتفعت الأصوات داخل المسجد ما دفع المحافظ للصراخ: "حرام عليكم.. ده بيت ربنا" وترك المسجد مسرعًا بمساعدة رجال الأمن وحرسه الخاص، في ظل غضب واستياء من المواطنين.