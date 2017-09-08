أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يوجه الجمارك بعدم تفتيش سكان الحي الإماراتي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يوجه الجمارك بعدم تفتيش سكان الحي الإماراتي

02:30 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

محافظ بورسعيد يوجه الجمارك بعدم تفتيش سكان الحي الإماراتي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مدير عام الجمارك بعدم تفتيش سكان الحي الإماراتي، أثناء توجههم لمنازلهم خارج كردون المدينة عبر المنفذ الجمركي، والاكتفاء بتفتيش الأتوبيسات فقط.

كما أصدر "الغضبان" تعليماته بتخصيص حارة العسكريين بالمنفذ الجمركي لأبناء الحي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 4 محلات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بنفس الأسعار الموجودة داخل بورسعيد.

وكان عدد من سكان الحي الإماراتي الخاص بإسكان محدودي الدخل بجنوب محافظة بورسعيد، حاصرت المحافظ اللواء عادل الغضبان، داخل مسجد الشيخ زايد عقب أداءه صلاة الجمعة برفقة اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأبدي المواطنون استيائهم الشديد من تعرضهم للتفتيش الذاتي والإهانة يوميًا من خلال العاملين بالمنفذ الجمركي الذين يمرون عليه أثناء ذهابهم إلى مساكنهم نتيجة أن الحي خارج كردون المدينة، موجهين هجومًا حادًا إلى المحافظ نتيجة شبه انعدام الخدمات بالحي سواء المواصلات أو المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمحال بجانب الخبز والتواجد الأمني.

وارتفعت الأصوات داخل المسجد ما دفع المحافظ للصراخ: "حرام عليكم.. ده بيت ربنا" وترك المسجد مسرعًا بمساعدة رجال الأمن وحرسه الخاص، في ظل غضب واستياء من المواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. الأكاديمية العربية تنظم معسكر "تبادل الثقافات" في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. أزمة في بورسعيد بعد تخصيص أرض "ميناء اليخوت" لهيئة قناة السويس

    أخبار

  • في سبتمبر الجاري.. بورسعيد تستضيف مؤتمر "المحامين" و"بطولة الشركات"

    أخبار

  • "تموين بورسعيد": توافر 15 سلعة ضمن مقررات شهر سبتمبر

    أخبار

إعلان

743ffe8766.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين