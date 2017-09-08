المتهم بقتل طفلة واغتصابها بالقليوبية: "الشيطان لعب بدماغي"

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أمرت نيابة مركز قليوب، برئاسة المستشار خالد الشناوي، حبس عامل 4 أيام، بتهمة اغتصاب وقتل طفلة 5 سنوات، عقب استدراجها للعب معها بشوارع قليوب، بمحافظة القليوبية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، بارتكاب الجريمة، قائلاً إن المجني عليها كانت تسكن بمنزل بجواره، وكان دائم اللعب والضحك معها، بالإضافة إلى أنه كان يشتري لها بعض الحلوى والبسكويت، ويوم الجريمة استدرجها واغتصبها وقتلها حتى لا يكتشف أحد الجريمة، ويتفضح أمره وسط أهالي المنطقة، قائلًا: "الشيطان لعب في دماغي ومكنتش عارف أن الأمور هتوصل لكدة".

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بجوار منزلها بقرية منطى بقليوب.

وتبين من تحريات المباحث، أن الجثة لطفلة تدعى "نورهان. ز" 5 سنوات، وبفحص الجثة تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي عليها، وأن وراء ارتكاب الواقعة عامل باليومية يدعى "فرحات. ق" 43 عامًا.