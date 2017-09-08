هل الشاي بلبن مفيد للصحة؟.. طبيب تغذية يجيب

كتب - هشام عواض:

الشاي بلبن مشروب أساسي في البيوت المصرية في الصباح، ويعتبر هو الفطار للكثير منا، لأن في المفهوم الشائع لدى المصريين أن الشاب بلبن صحي وينشط الإنسان في الصباح.

وحول فائدة الشاي بلبن فقد أجرى علماء في الولايات المتحدة دراسة حول فائدة الشاي بلبن للجسم، وبينت أنه لا يفيد الجسم مطلقًا، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتوصل الفريق العلمي أن القهوة أكثر فائدة من الشاي. واتضح أن نسبة الكافيين في القهوة والشاي متساوية وكذلك نسبة المغنسيوم المفيد للجسم، ذلك أن كل فنجان من القهوة يحتوي على 0.6 جرام من البروتيين و1% من الكالسيوم غير الموجود في الشاي. وتحتوي القهوة على 1.4 % من الفسفور و4 % من مادة الكولين و7 % من البوتاسيوم .

وتبلغ نسب هذه العناصر في الشاي على التوالي: 0.5%، 0.5% و5%.أما الشيء الوحيد الذي يتفوق فيه الشاي على القهوة فهو نسبة حمض الفوليك حيث يحتوى الشاي على 6% منه مقابل 2% في القهوة.

وبينت الدراسة أن تناول الشاي بالحليب لا يفيد الجسم لأنه يسبب هدر الميزات الإيجابية للشاي وكذلك الحليب اللذين يفيدان الجسم عند تناول كل منهما على انفراد.

وأوضح الدكتور مجدي نزيه، أستاذ التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، لـ"مصراوي" أن الشاي بلبن فعلًا غير مفيد لصحة الإنسان.

وقال "نزيه"، إن الشاي بلين لا يفيد لأن الجسم لا يستطيع امتصاص فوائده الغذائية التي توجد في الشاي وأيضًا الحليب، وتضيع الفوائد الإيجابية في كلاهما.