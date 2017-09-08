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«فرانكفورت الدولي».. فرصة للتنافس بمجال السيارات ذاتية القيادة

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ينتظر العديد من متابعي السيارات حول العالم معرض "فرانكفورت" الدولي للسيارات، والذي ينطلق في 14 من سبتمبر الجاري، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، يتناسب مع حجم وقيمة المحفل الدولي للسيارات في ألمانيا، والذي يمثل وجهة أحدث ما توصلت إليه تلك الصناعة الضخمة في العالم.

ويشهد المعرض هذا العام العديد من الإصدارات الجديدة والمغايرة، إلا أن ظهور الإصدارات ذاتية القيادة كان الأمر الملفت هذا العام، حيث باتت تلك السيارات تمثل هدفا صريحا للعديد من الشركات، وهو ما أدى لظهورها في صور مختلفة سواء على شكل برامج أو تقنيات داعمة للقيادة الآلية، أو إصدارات كاملة، وفي هذا السياق ستعرض جهود الشركات المختلفة في هذا الشكل الحديث من السيارات.

مفهوم فولكس

تمثل المفهوم الاختباري للشركة الألمانية فولكس فاجن، في وضع بعض التقنيات الخاصة بالقيادة الآلية لسيارتها "ID Crozz”، وهي إحدى أولى إسهامات الشركة الألمانية المتطورة في مجال السيارات ذاتية القيادة.

سيارة للمدن

تأتي إضافة شركة "سمارت" العالمية، كواحدة من أكبر الإسهامات في سبيل الحصول على سيارات ذاتية القيادة، لاسيما وأنها ابتكرت مركبة مدمجة صغيرة الحجم تصلح للسير في المدن، وهي إحدى أصعب الوظائف التي من المتوقع أن تفشل فيها السيارات ذاتية القيادة.

شاهد أيضا

رينو

دخلت شركة "رينو" الفرنسية العملاقة نادي صناع السيارات ذاتية القيادة، حيث تنوي الشركة الفرنسية الكشف عن إصدار مدعم ببرامج للقيادة الآلية في سيارتها الجديدة "سيمبيوز".

قوة كهربائية

طرحت شركة "BMW” نسخة كهربائية جديدة مدعمة ببرامج القيادة الذاتية، وذلك ضمن جهودها لتعويد المستخدمين على إمكانية استخدام نسق القيادة الآلية للسيارات في المستقبل.

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التحرير

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