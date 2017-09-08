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إمام مسجد بالإسكندرية: التعليم في «الإنعاش»

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إمام مسجد بالإسكندرية: التعليم في «الإنعاش» إمام مسجد بالإسكندرية: التعليم في «الإنعاش»

التحرير

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قال الشيخ خالد عامر، إمام مسجد بمنطقة ستانلي بالإسكندرية، إن التعليم في "غرفة الإنعاش"، ويحتاج إلى علاج سريع لتحقيق عملية الإصلاح المنشودة.

وأضاف إمام المسجد، خلال خطبة الجمعة، أن التعليم سبب ضعف الأمة، مشيرا إلى أن "الأعداء استغلوا فقرنا وجهلنا"، على حد قوله.

وأرجع إمام المسجد سبب ما يتعرض له مسلمو بورما إلى ضعف حال الأمة العربية، وعدم الاهتمام بالعلم، داعيا المصلين إلى ضرورة الاهتمام بتعليم الأجيال القادمة.

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وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن أكثر من ربع مليون شخص معظمهم من اللاجئين الروهينجا، دخلوا بنجلاديش منذ اندلاع دوامة العنف الأخيرة في بورما في أكتوبر الماضي.

وفرَّ خلال الأسبوعين الماضيين فقط نحو 164 ألف شخص معظمهم من المدنيين الروهينجا إلى بنجلاديش، ولجأوا إلى مخيمات مكتظة أساسا مما أثار القلق من حدوث أزمة إنسانية.

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التحرير

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