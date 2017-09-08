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أهالى الحي الإماراتي يحاصرون محافظ بورسعيد داخل المسجد (صور)

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أهالى الحي الإماراتي يحاصرون محافظ بورسعيد داخل المسجد (صور) أهالى الحي الإماراتي يحاصرون محافظ بورسعيد داخل المسجد (صور)

التحرير

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حاصر أهالى الحي الإماراتي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بمسجد الشيخ زايد؛ لعدم اكتمال المرافق بالحي الجديد، ومرور السكان على منفذ الرسوة الجمركي، مما يعرضهم للتفتيش بشكل يومي.

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وأدى "الغضبان" واللواء  أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، صلاة الجمعة بمسجد الحي الإماراتي جنوب المحافظة، والمقام ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

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والتف الأهالي حول المحافظ داخل المسجد، مما أثار استياءه، ودفعه للخروج وسط حراسة قوات الأمن، معللًا الأمر أنه داخل مسجد ولا يجب الحديث بصوت مرتفع.

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التحرير

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