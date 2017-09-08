أستراليا تعرض تدريب القوات الفلبينية على قتال مسلحي داعش

مانيلا - (د ب أ):

ذكرت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين، اليوم الجمعة، أن بلادها عرضت إرسال قوات إلى الفلبين لتقديم "تدريب متخصص" للقوات الفلبينية التي تقاتل المسلحين المتحالفين مع داعش لأكثر من ثلاثة أشهر في مدينة بجنوب البلاد.

ولن يتم إرسال قوات أسترالية إلى مدينة مراوي -800 كيلومتر جنوب مانيلا- حيث تقوم القوات الفلبينية بهجوم أخير ضد المسلحين الإسلاميين الذين حاصروا المنطقة منذ 24 مايو الماضي.

وقالت وزيرة الدفاع: "لقد ناقشنا إرسال فريق صغير من (قوة الدفاع الأسترالية) الذي قد يتمكن من تقديم تدريب متخصص للقوات المسلحة الفلبينية".

وأضافت للصحفيين بعد لقاء مع نظيرها الفلبيني دلفين لورنزانا في قاعدة جوية في مانيلا: "سنقدم الدعم داخل القواعد العسكرية الفلبينية".

وقالت باين إن أستراليا "ملتزمة للغاية" بتعزيز المساعدة الدفاعية للفلبين في مكافحة التطرف والإرهاب "لأنه مهم للأستراليين أيضا".

وتابعت: "هذا تهديد للمنطقة ونحن جميعا بحاجة للعمل معا لهزيمة الإرهاب. إنه تهديد ليس هنا فحسب في الفلبين ولكن في أي مكان".

وفي حزيران/يونيو، أرسلت أستراليا طائرتي مراقبة من طراز "ايه بي-3 سي أوريون" للمساعدة في أعمال القتال في مراوي. وتعهدت أيضا بحزمة مساعدات تستمر أربع سنوات بقيمة أكثرمن 15 مليون دولار لجهود الإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل.

ولقي أكثر من 880 شخصا حتفهم في الصراع في مراوي التي دمرتها أعمال العنف. ونزح أكثر من نصف مليون شخص خلال الأزمة.