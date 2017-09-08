أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أستراليا تعرض تدريب القوات الفلبينية على قتال مسلحي داعش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أستراليا تعرض تدريب القوات الفلبينية على قتال مسلحي داعش

02:20 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

أستراليا تعرض تدريب القوات الفلبينية على قتال مسلحي داعش

وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين

مانيلا - (د ب أ):
ذكرت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين، اليوم الجمعة، أن بلادها عرضت إرسال قوات إلى الفلبين لتقديم "تدريب متخصص" للقوات الفلبينية التي تقاتل المسلحين المتحالفين مع داعش لأكثر من ثلاثة أشهر في مدينة بجنوب البلاد.

ولن يتم إرسال قوات أسترالية إلى مدينة مراوي -800 كيلومتر جنوب مانيلا- حيث تقوم القوات الفلبينية بهجوم أخير ضد المسلحين الإسلاميين الذين حاصروا المنطقة منذ 24 مايو الماضي.

وقالت وزيرة الدفاع: "لقد ناقشنا إرسال فريق صغير من (قوة الدفاع الأسترالية) الذي قد يتمكن من تقديم تدريب متخصص للقوات المسلحة الفلبينية".

وأضافت للصحفيين بعد لقاء مع نظيرها الفلبيني دلفين لورنزانا في قاعدة جوية في مانيلا: "سنقدم الدعم داخل القواعد العسكرية الفلبينية".

وقالت باين إن أستراليا "ملتزمة للغاية" بتعزيز المساعدة الدفاعية للفلبين في مكافحة التطرف والإرهاب "لأنه مهم للأستراليين أيضا".

وتابعت: "هذا تهديد للمنطقة ونحن جميعا بحاجة للعمل معا لهزيمة الإرهاب. إنه تهديد ليس هنا فحسب في الفلبين ولكن في أي مكان".

وفي حزيران/يونيو، أرسلت أستراليا طائرتي مراقبة من طراز "ايه بي-3 سي أوريون" للمساعدة في أعمال القتال في مراوي. وتعهدت أيضا بحزمة مساعدات تستمر أربع سنوات بقيمة أكثرمن 15 مليون دولار لجهود الإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل.

ولقي أكثر من 880 شخصا حتفهم في الصراع في مراوي التي دمرتها أعمال العنف. ونزح أكثر من نصف مليون شخص خلال الأزمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لبنان يشيع جنودا أعدمهم داعش عام 2014

    أخبار

  • التحالف الدولي: يوجد 12 ألف داعشي في سوريا

    أخبار

  • الدفاع الروسية: يمكن عودة المدنيين لريف حلب الجنوبي

    أخبار

  • مقتل مسؤولة كتيبة النساء بتنظيم "داعش" في الحويجة العراقية

    أخبار

إعلان

caa24851f2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين