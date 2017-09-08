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​وزير التعليم العالي يصل كازخستان للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم

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مصراوي Masrawy

​وزير التعليم العالي يصل كازخستان للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم

02:27 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

​وزير التعليم العالي يصل كازخستان للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب- محمد قاسم:

وصل خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، اليوم الجمعة، إلى مدينة أستانا عاصمة كازاخستان لحضور فعاليات القمة الأولي لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والتي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر الجاري.

وكان في استقبال الوزير، هيثم صلاح كامل سفير لدي كازاخستان، والدكتور حمدان إبراهيم الملحق الثقافي المصري في كازاخستان، بجانب كبار المسؤولين من وزارات الخارحية والثقافة والتعليم الكازاخستانية.

وذكرت وزارة التعليم العالي، في بيان صحفي، أن الوفد المصري برئاسة الوزير أنشطته مباشرة اليوم بزيارات أكاديمية وثقافية متنوعة.

كان الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، أناب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للمشاركة في فعاليات القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد خلال الفترة من 10-11 سبتمبر الجاري في مدينة أستانا بكازاخستان تحت عنوان (العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي).

ويشارك بالقمة ما يقرب من 20 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والمراقبين، وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الإنمائية، والأمين المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى، ومدير عام منظمة اليونسكو.

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مصراوي Masrawy

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