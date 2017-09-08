ننشر استعدادات وزارة الصحة للعام الدراسي الجديد.. وخطة حماية الطلاب​

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها بالمنشآت التعليمية وذلك للعام الدراسي الجديد 2017-2018، بالإضافة إلى تطعيم 10 ملايين طالب وطالبة.

وقال الدكتور علاء عيد، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية في تصريح اليوم، إن الخطة تتضمن التنسيق مع كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة ومديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية وذلك على كافة المستويات في مجالات الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية سواء تابعة لوزارة التربية والتعليم أو قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف عيد، أنه سيتم إتباع نظام ترصد الأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس، وتنفيذ اجراءات النظافة العامة، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية ، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون فى دورات المياه، والتهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشآة التعليمية.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تتضمن أيضا تنفيذ خطة الوزارة فيما يخص تطعيمات المدارس (التطعيم بطعم الالتهاب السحائىAC- التطعيم بطعم الثنائى D.T) للفئات المستهدفة، حيث يتم تطعيم حوالي 4 ملايين ومائة ألف طالب وطالبة بالصف الأول والرابع الابتدائي سنويا بجرعة منشطة من طعم (D.T) الدفتريا والتيتانوس، كما يتم تطعيم حوالي ستة ملايين آخرين من طلاب الصف الأول بمراحل (الحضانة – الابتدائي – الإعدادي – الثانوي) سنوياً بجرعة منشطة من طعم (A.C) السحائي الثنائي.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في سواء بمخازن الأغذية بالمنشآت التعليمية أو العاملين بها، لافتًا إلى الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدوري لهم، بالإضافة إلى حث تلاميذ المدارس على اتباع الأساليب الصحية السليمة ويتم التركيز على ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة واستمرار أنشطة التثقيف الصحي.

وأكد مجاهد، على قيام طبيب المنشآة التعليمية بتوقيع الكشف الطبي على أي حالات مشتبهة ومراقبة المخالطين لتلك الحالات والبحث على مصادر العدوى، كما سيتم المرور خلال طابور الصباح بشكل يومي ومتابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين للاستفسار عن أسباب الغياب.

وأوضح مجاهد أنه سيتم عمل فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين يوميا وإعطاء أجازات إجبارية للحالات المشتبهة إصابتها بمرض الانفلونزا أو لأي مرض معدي، من خلال أطباء التأمين الصحي، الرعاية الأساسية، الزائرات الصحيات، مشددًا على ضرورة حصر الطلاب الذين لديهم عوامل خطورة (الطلاب المصابون بمرض السكر – أمراض القلب – أمراض الصدر – أمراض الدم وضعف المناعة والذين تحت العلاج بالكورتيزون ) ومتابعتهم وسرعة التعامل معهم بإحالتهم إلى المستشفيات حال ظهور أي من أعراض الأمراض المعدية عليهم وكذلك متابعة تغيبهم عن فصول الدراسة.