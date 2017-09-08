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​الصحة: مصرع 3 مواطنين وإصابة 37 آخرين في حادثي سير بالفيوم وأسيوط

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مصراوي Masrawy

​الصحة: مصرع 3 مواطنين وإصابة 37 آخرين في حادثي سير بالفيوم وأسيوط

02:15 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

​الصحة: مصرع 3 مواطنين وإصابة 37 آخرين في حادثي سير بالفيوم وأسيوط

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة لصحة والسكان، اليوم الجمعة، مصرع 3 مواطنين وإصابة 37 أخرين في حادثي سير بمحافظتي الفيوم وأسيوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عن انقلاب سيارة نقل محملة بعمال - طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بمدينة سنورس محافظة الفيوم وأسفر عن وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين، لافتًا إلى أنه تم نقل حالة الوفاة و8 من المصابين إلى مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، فيما نُقل 13 إلى مستشفى الفيوم العام وذلك بمشاركة 14 سيارة إسعاف مجهزة.

وأضاف مجاهد، في بيان الجمعة، أن الحادث الثاني نتج عن تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي محافظة أسيوط، أسفر عن وفاة 2 وإصابة 16 آخرين، حيث تم نقل حالتي الوفاة ومصاب إلى مستشفى أبنوب المركزي، و7 من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى مبرة أسيوط للتأمين الصحي، و8 تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام بمشاركة 12 سيارة إسعاف مجهزة.

وقال متحدث الصحة، إن المصابين جراء الحادثين تراوحت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وخدوش، وكسور متفرقة بالجسد، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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