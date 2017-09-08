بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد عدد من الميادين عقب صلاة الجمعة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تفقد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عدد من المحاور المرورية والميادين عقب انتهاء صلاة الجمعة، على مستوى العاصمة لمتابعة مدى استيعاب القوات للإجراءات التأمينية ومدى قيام الخدمات المرورية بدورها في تسيير حركة المرور والتغلب على كافة المعوقات المرورية.

أكد مدير الأمن على نشر الخدمات المرورية والأمنية بكافة المحاور خاصةً في أوقات الذروة والعمل على القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية لما قد تسببه من تكدسات مرورية، وتفعيل دور إدارة شرطة المرافق في إزالة كافة الإشغالات التي قد تعوق الحركة المرورية من خلال القيام بحملات مستمرة في كافة المحاور والميادين الخدمات الأمنية.

وشدد مساعد الوزير على ضرورة فحص المشتبه فيهم، وتوسيع دائرة الاشتباه من قبل الخدمات المباحثية، وقام بالمرور على مناطق (التحرير–وسط البلد –كورنيش النيل)، وقد تم تكليف كافة المستويات القيادية بالمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تنفيذ عناصر خطة تأمين المدينة.