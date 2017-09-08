"حرامي في البلكونه".. الصدفة تُحبط سرقة فيلا بالتجمع الخامس
"حرامي في البلكونه".. الصدفة تُحبط سرقة فيلا بالتجمع الخامس
02:24 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - فتحي سليمان:
أحبطت إحدى قاطنات كمبوند خاص بالتجمع الخامس بالصدفة، محاولة لص الدخول عبر "بلكونة" لسرقة فيلتها القريبة من سور الكمبوند، اثناء خروجها لكي تستنشق الهواء ليلة أمس الخميس، غير أن اللص الذي قفز من بلكونة الدور الأول تمكن من الهرب وأبلغت السيدة رجال الشرطة.
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من إحدى قاطنات "كمبوند جراند ريزيدانس" بأنها عثرت على لصاً حاول التسلل من باب بلكونة فيلتها الملاصقة لسور الـ"كمبوند"، وقفز هارباً بمجرد أن فتحت الباب بالصدفة لكي تستنشق الهواء في الساعة الحادية ليلة أمس الخميس.
وأكد أفراد أمن الكمبوند الخاص أنهم لم يلاحظوا تحرك لأشخاص غرباء داخل الكمبوند.
وأشاروا لرجال المباحث أن مهمتهم تأمين الكمبوند من الداخل فقط وأن تعاقدهم مع الإدارة لا يتيح لهم تفقد الحالة بمحيط السور الخارجي للكمبوند.
تحرر محضر بالواقعة، وانتشرت رجال المباحث للبحث عن المتهم عقب ادلاء السيدة عن مواصفاته التقريبية.
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