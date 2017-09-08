ننشر صورة المتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في البحر بالمنوفية

كتب - فتحي سليمان:

حصل "مصراوي" على صورة المتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته ببحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بناحية قرية شنوان بدائرة المركز.

كشف رجال مباحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ملابسات العثور على جثة أحد المواطنين في البحر بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية، وكشفت التحريات أن زوجة المجني عليه استعانت بتاجر طيور للتخلص من زوجها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عن التفاصيل بدأت ببلاغ لمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ببحر شبين الكوم بناحية قرية شنوان بدائرة المركز.

اتضح من الفحص أن الجثة لشخص يدعى "سعد جمال" 36 سنة، نجار مسلح ويوجد آثار خنق بالرقبة.

تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن المنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "محمود ب ح"30 سنة، تاجر طيور، و"بسمة م. ف" 28 سنة، "زوجة المجني عليه "لوجود خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأمام جهات التحقيق اعترفت المتهمة الثانية بوجود خلافات بينها وبين المجني عليه، لذلك استعانت بالمتهم الأول واتفقا فيما بينهما على التخلص من زوجها.

واعترف المتهم الثاني بأنه قام باستدراج المجني عليه بسيارته رقم ( م ح ب 4528 ) نصف نقل بزعم القيام ببعض الأعمال له، وغافله وقام بخنقه مستخدماً "حبل" وألقى جثته بمكان العثور عليها.

أرشد المتهمان عن قطعة الحبل والسيارة المستخدمة في الحادث، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.