"حكاية نور".. صرخات أنقذت الطفلة من الاغتصاب.. والتحريات: "المتهم عنده 72 سنة"

كتب - صابر المحلاوي:

"استدرج العجوز الفاحش والفاقد لأى مشاعر إنسانية، الطفلة "نور" ذا الـ4 سنوات، لمنزله، بعدما خدعها بأنه سيحضر لها حلوى، وجردها من ملابسها ولامس أجزاء حساسة بجسدها، وحاول اغتصابها من الخلف" هذا ما اتهم به الأب "محمد.م"، جاره المسن ذا الـ72 عاما، وعليه ألقت المباحث القبض عليه، وحبسته النيابة 4 أيام على ذمة التحقيق.

"مصراوى" اطلع على تحريات المباحث حول الواقعة التي حدثت قبيل عيد الأضحى بـ4 أيام، حيث ذهب الأب "محمد. م" (31 سنة) لشراء الملابس الجديدة لطفلته "نور"، التي استيقظت وارتدت ملابسها وخرجت للعب مع أطفال الشارع أمام منزلهم بأوسيم، حتى حضر المسن "س. م" (72 سنة)، وخدعها بأنه سيأتي لها بالحلوى واستدرجها داخل منزله.

وهتك الرجل العجوز، عرض الطفلة، وحاول اغتصابها من الخلف، إلا أن صرخاتها أصابته بالذعر والخوف من افتضاح أمره، فهرولت "نور" نحو منزلها في حالة رعب وإعياء شديد.

ولدى عودة الأب وهو يحمل ملابس العيد لطفلته، وجدها في حالة إعياء وإرهاق شديد، وعلى وجهها علامات الذعر، وحين استسفر منها عما حدث، روت له بكلماتها البسيطة ما فعل بها الجار المسن.

أسرع "محمد. م" إلى قسم شرطة أوسيم لتقديم بلاغ ضد جاره، وحرر محضرا بما حدث لابنته، حمل رقم 4970 إداري، قال فيه إنه فوجئ بابنته في حالة إعياء وإرهاق شديد، وعلى وجهها علامات الذعر والخوف، في البداية توقع أنها تشاجرت مع إحدى صديقاتها، فجلس معها وطلب منها أن تروي له ماذا حدث لها وأسباب خوفها الشديد.

وكشف الأب في أقواله: "أنه تبين أن ابنته خرجت للعب مع أطفال الشارع، وبعد فترة اصطحبها جارهم "س.م" البالغ من العمر 72 عاما إلى منزله، مدعيًا أنه سيجلب لها حلوى، وعندما ذهبت معه لامس أجزاء حساسة من جسدها وجردها من ملابسها السفلية وحاول اغتصابها من الخلف، ما أدى إلى إصابتها بالتهابات، وعندما بدأت في الصراخ تركها خوفا من افتضاح أمره".

وألقت مباحث قسم شرطة أوسيم القبض على المتهم، وأجريت التحريات التي أثبتت ارتكابه للواقعة، وأمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.