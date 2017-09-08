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ضبط مسجل خطر وبحوزته كيلو بانجو قبل ترويجه بمنطقة قصر النيل

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مصراوي Masrawy

ضبط مسجل خطر وبحوزته كيلو بانجو قبل ترويجه بمنطقة قصر النيل

02:19 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط مسجل خطر وبحوزته كيلو بانجو قبل ترويجه بمنطقة قصر النيل

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر وبحوزته كيلو بانجو قبل ترويجه على زبائنه بمنطقة قصر النيل.

وردت معلومات للعقيد خالد سيف رئيس وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل، مفادها أن صلاح أحمد، عامل، والسابق اتهامه في 7 قضايا؛ يزاول نشاطًا غير مشروعًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانا لتجارته الغير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم؛ أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 50 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات تجارته الغير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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