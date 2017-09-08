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ضبط 642 زجاجة خمور مجهولة المصدر بالقطامية

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مصراوي Masrawy

ضبط 642 زجاجة خمور مجهولة المصدر بالقطامية

02:16 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط 642 زجاجة خمور مجهولة المصدر بالقطامية

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 642 زجاجة مواد كحولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و22ألف جنيه حصيلة البيع في القطامية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامية مفادها قيام راشد عطا فلتس صاحب كشك، سعدية وهيب، ربه منزل " زوجة الأول "؛ ببيع الخمور والمشروبات الكحولية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالكشك ملكهما.

وباستهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وعثر داخل الكشك علي 642 زجاجة مواد كحولية ماركات (رأس العبد، زبيب، استلا، سقارة، هجنكن، ماستر)، "وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي "، ومبلغ مالي 22.535 ألف جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار في المضبوطات بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحــــرر المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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