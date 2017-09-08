مرور القاهرة يبدأ إجراء تحويلة مرورية بوسط البلد لإنشاء فتحات تهوية للمترو

كتب –مصراوي:

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إجراء تحويلة مرورية بوسط المدينة، بسبب أعمال إنشاء فتحات تهوية بشارع الألفي، اعتباراً من اليوم الجمعة، استكمالاً لأعمال الخط الثالث من مترو الأنفاق بمعرفة الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وتم غلق شارع الألفي بداية من تقاطعه مع شارع الجمهورية، حتى تقاطعه مع شارع عماد الدين، وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإجراء تحويلة للقادم من شارع الجمهورية استكمال الطريق ثم يمينا اتخاذ شارع 26 يوليو ثم يميناً اتخاذ شارع عماد الدين.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية، لمواجهة حدوث أي كثافات مرورية متوقعة، والعمل على تيسير الحركة المرورية، مع وضع كل المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.