«الوطنية للصحافة»: «هيومان رايتس ووتش» تتلقى دعما من قطر لتشويه صورة مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد الهوارى عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الاجتماع العاجل الذى ستعقده الهيئة برئاسة كرم جبر بعد غد "الأحد"، يستهدف اتخاذ موقف رادع وحاسم للرد على مزاعم تقرير "هيومان رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان فى مصر، موضحا أن التقرير الذى اتهم مصر بممارسة "التعذيب الممنهج" مشبوه وينطوي على الكثير من الأكاذيب والمغالطات.

وأوضح الهواري فى تصريحات لـ"التحرير" أن "هيومان رايتس ووتش" تتلقى دعمًا وتمويلاً من قطر من أجل نشر تلك الأكاذيب وتشويه صورة مصر، موضحا أن الإجراءات التى تتخذها أمريكا بشأن خفض المعونة والمساعدات لمصر استندت إلى هذا التقرير، الذى أعدته المنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشددا على ضرورة إقامة دعاوى قضائية ضد المنظمة من أجل إيقاف أنشطتها المشبوهة فى مصر.

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، كانت قد قررت عقد اجتماع عاجل "الأحد"، للرد على التقرير المشبوه الذى أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، التى اتهمت فيه مصر بممارسة ما سمته بـ"التعذيب الممنهج".

وناشدت الهيئة فى بيان لها القوى والتيارات السياسية والمجتمع المدنى بالتصدى لهذه الحملة المشبوهة التى تأتى فى وقت تحقق فيه قوات إنفاذ القانون نجاحًا كبيرًا فى التصدى للجماعات الإرهابية وإفشال مخططاتها، مؤكدة أن هذه المنظمة تروج للفكر الإرهابى، وتدس أنفها فى الشأن الداخلى لدول ذات سيادة، مما يستوجب إعداد ملفات قانونية للمطالبة بمحاكمتها أمام المحاكم الدولية المختصة، وكشف مخططاتها التآمرية التى تستهدف تعكير الأمن والاستقرار فى الدول المستهدفة دون أدلة أو أسانيد، وتعتمد على أقوال مرسلة تستقيها من عناصر الجماعات الإرهابية أنفسهم.

وطالبت الهيئة وسائل الإعلام بمساندة الأجهزة الوطنية فى تصديها المشروع لمحاولات إثارة الفوضى والتشكيك والتشويه، داعية أجهزة الأمن إلى تقديم ما لديها من أدلة ومستندات تؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان ومناهضة كل مساس بها، وأن تنظم زيارات مفتوحة لوسائل الإعلام للسجون وأماكن الاحتجاز ليتأكد الجميع من احترام الحقوق والقوانين والحريات العامة، مؤكدة أنها تتخذ موقفها من دافع حرصها على تثبيت دعائم الدولة المصرية فى مواجهة مخططات التآمر والتشويه وكونها تتمتع باستقلالها عن الحكومة والأجهزة الرسمية وفقًا للدستور وقانون إنشائها.