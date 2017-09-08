بالصور.. "أمن المنيا" ينظم معرضا للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظمت مديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، معرضًا للمستلزمات المدرسية على كورنيش النيل بالمنيا، بأسعار مخفضة تحت عنوان "مواجهة ومكافحة الغلاء"، في إطار خطة الوزارة لإقامة المعارض بالمحافظات.

وافتتح اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، والمحافظ عصام البديوي، واللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، معرض المستلزمات الدراسية، تزامنًا مع قرب العام الدراسي الجديد، وأشاد مدير الأمن ومحافظ المنيا بجودة المنتجات المعروضة، وبالأسعار المخفضة.