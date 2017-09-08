بالصور.. الاحتفال بالعيد السنوي للملاك رافائيل بكنيسة السيدة العذراء في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

احتفلت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بتذكار عيد الملاك رافائيل، بقداس إلهي ترأسه الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا، في كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة.

وقال هاني بباوي، أمين الخدمة بالكنيسة، إن الأنبا مكاريوس ترأس قداس عيد الملاك رافائيل ودشن معمودية الكنيسة، رافقه فيه القمص إبرام ذكي وكيل المطرانية، وأباء الكنيسة، القس إنسطاسي حليم، والقس مرقوريوس وهبة.

وتابع بباوي، أن الأنبا مكاريوس شارك عقب القداس الإلهي بمشاركة شعب الكنيسة بالأغابي (وجبة افطار بسيطة).

يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية والشعب القبطي يحتفل يوم 3 من الشهر القبطي "نسئ" من كل عام، الموافق 8 سبتمبر من كل عام، بتذكار الملاك روفائيل وهو الثالث بين رؤساء الملائكة السبعة الواقفين أمام الله، بحسب العقيدة المسيحية الأرثوذكسية.

وتلقب الكنيسة الملاك رافائيل برفيق الإنسان في الضيقة، ومفرح القلوب بأوامر من الله المحب للبشر، واسم رافائيل بالعبرانية معناه "الله يشفي" أو "الله الشافي" أو "الشفاء من الله"، وأيضًا "الفرح من الله".