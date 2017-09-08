القبض على 25 هاربا من أحكام قضائية في دمياط
القبض على 25 هاربا من أحكام قضائية في دمياط
02:08 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
الحملات
دمياط – محمد إبراهيم:
قاد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن دمياط، حملة موسعة استهدفت التصدي للخارجين عن القانون، ومكافحة الجريمة في مدينتي رأس البر ودمياط، أسفرت عن ضبط 25 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية فضلًا عن ضبط عاطلين لحيازتهما أسلحة بيضاء.
ونجح ضباط مباحث المرور في تحرير 40 مخالفة متنوعة، وتحصيل 17 ألف جنيه مبالغ مالية للتصالح الفوري، كما ضبطت مباحث المرافق 41 بائعًا متجولًا، وحررت 51 مخالفة إشغال طريق، و57 إزالة فورية، و15 إزالة إعلانات مخالفة.
ونجحت الحملة في ضبط 13 قضايا تموينية تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية أخرى للامتناع عن حمل شهادة صحية، وضبطت مخبزين لإدارتهما دون ترخيص وحررت 27 محضرًا لعدم توافر اشتراطات أمن الحريق.
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