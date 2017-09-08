إصابة ضابط شرطة إثر انقلاب سيارته في ترعة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب النقيب أحمد السيسي، الضابط بمديرية أمن البحيرة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة موازية للطريق الزراعي بالقرب من قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بالحادث، وانتقلت قوة إلى موقع الحادث وتم انتشال الضابط المصاب في حالة حرجة، ونقله لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.