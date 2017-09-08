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إصابة ضابط شرطة إثر انقلاب سيارته في ترعة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

إصابة ضابط شرطة إثر انقلاب سيارته في ترعة بالبحيرة

02:07 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

إصابة ضابط شرطة إثر انقلاب سيارته في ترعة بالبحيرة

ارشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب النقيب أحمد ، الضابط بمديرية أمن البحيرة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة موازية للطريق الزراعي بالقرب من قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بالحادث، وانتقلت قوة إلى موقع الحادث وتم انتشال الضابط المصاب في حالة حرجة، ونقله لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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