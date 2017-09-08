القبض على عاطل لتوزيعه المخدرات "دليفيرى" بمحطة قطارات الإسكندرية

كتب- مصراوي:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية من ضبط ب أ،19 سنه، عاطل، أثناء تواجده بالمحطة وبتفتيشه عثر بحوزته على 26 قطعة من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالي 100 جرام وهاتف ومبلغ مالي وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه .

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة

لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وارسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة العطارين لقيده وعرضه على النيابة .