أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

القبض على عاطل لتوزيعه المخدرات "دليفيرى" بمحطة قطارات الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على عاطل لتوزيعه المخدرات "دليفيرى" بمحطة قطارات الإسكندرية

02:09 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

المتهم

كتب- مصراوي:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية من ضبط ب أ،19 سنه، عاطل، أثناء تواجده بالمحطة وبتفتيشه عثر بحوزته على 26 قطعة من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالي 100 جرام وهاتف ومبلغ مالي وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه .

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة

لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وارسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة العطارين لقيده وعرضه على النيابة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. ضبط ١٣٩٢ سائق تحت تأثير المخدرات

    أخبار

  • ضبط 2.5 كجم كوكايين بحوزة أجنبي في مطار القاهرة

    أخبار

  • القبض على "سماك" بحوزته كمية من الحشيش في السيدة زينب

    أخبار

  • من الساحل لأكتوبر.. رحلة سقوط عصابة الحشيش بـ4 آلاف طربة "ليلة العيد"

    أخبار

إعلان

01c0b9ecf6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين