«التعويم» يجبر شركات المحمول على رفع أسعار المكالمات الدولية

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تسعى شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لتحريك أسعارها نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض معدل الأرباح منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث تضاعفت قيمة الدولار أمام الجنيه بما يزيد على 100% منذ قرار التعويم.

وقامت شركات المحمول بتوجيه رسائل لعملائها يفيد بأن أسعار المكالمات الدولية تم رفعها بنسب متفاوته حسب الدول ووقت الذروة والشبكات المنتهي عليها المكالمات خارج مصر، لكن أقل سعر للدقيقة في المكالمات الدولية أصبح 3 جنيهات بدلاً من 2 جنيه.

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وتؤكد مصادر بشركات المحمول أن أسباب رفع الأسعار يعود إلى أن تكلفة التشغيل تزيد بشكل ملحوظ في ظل ثبات العائدات، فضلا عن أسعار الترابط الدولية على الشبكات فى الخارج تسدد بالعملات الأجنبية وليست بالجنيه، وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى ارتفاع تكاليف المكالمات الدولية بشكل كبير على الشركات بما لا يجعلها قادرة على تحمل فوارق الأسعار.

تجدر الإشارة إلى انخفاض عائدات شركات الاتصالات من الخدمات الدولية التي تقدمها للعملاء في مصر لعدة عوامل، أبرزها انتشار التطبيقات المجانية التي تمكن المستخدمين من إجراء اتصالات دولية بتكاليف منخفضة جدا، فضلا عن تراجع السياحة في مصر التي كانت تعتمد عليها شركات المحمول بشكل كبير في العائدات الدولية.