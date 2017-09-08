وكيل «تعليم القليوبية» يعلق على واقعة «تعابين» مدرسة زويل ببنها

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نفى طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الجمعة، ما تردد عن وجود زواحف وثعابين بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات.

وقال "عجلان"، في تصريحات صحفية، إن لجان المتابعة ومجلس أمناء المدرسة، رصدت كميات من البوص بجوار السور الخلفي للمدرسة القريب من الأراضي الزراعية، ووجود هبوط بملعب المدرسة، لافتا بأنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب لإزالة البوص والحشائش.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم التنسيق مع الدكتور عادل أنور، وكيل مديرية الطب البيطري؛ لتطهير المدرسة بالكامل قبل بدء العام الدراسي، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة من إدارة بنها والتخطيط بالمديرية وهيئة الأبنية التعليمية؛ لإصلاح ملعب المدرسة.