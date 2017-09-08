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مران الأهلي.. مُشاركة ماهلامبي وتدريبات علاجية لـ«معلول ومؤمن»

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مران الأهلي.. مُشاركة ماهلامبي وتدريبات علاجية لـ«معلول ومؤمن» مران الأهلي.. مُشاركة ماهلامبي وتدريبات علاجية لـ«معلول ومؤمن»

التحرير

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شارك باكاماني ماهلامبي، مُهاجم الأهلي المنضم أمس الخميس من صفوف بيدفيست الجنوب إفريقي، في المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم الجمعة على استاد التتش بالجزيرة.

وقبل المران استقبله الكابتن حسام البدري، المدير الفني واللاعبون، ورحبوا بزميلهم الجديد قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما شارك المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، بعد أن عاد أمس من المشاركة مع منتخب أسود الأطلسي أمام منتخب مالي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وواصل علي معلول تدريباته العلاجية على هامش المران بعد تعرضه لكدمة قوية في إصبع قدمه عقب مشاركته مع التونسي أمام نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

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ومن المنتظر أن يخضع معلول لفحص طبي غدًا السبت من قبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق لتحديد إمكانية مشاركته في المران الجماعي من عدمه.

كما واصل مؤمن زكريا، تدريباته العلاجية، ويعاني «مؤمن» من الإصابة بشرخ في إصبع القدم، ويؤدي تدريباته البدنية تمهيدا للخضوع لفحص طبي يتحدد على أثره موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

كان الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، قد أعفى «مؤمن» من المشاركة في التقسيمة الجماعية للحفاظ عليه من أي التحام لحين شفائه وعودته بصورة طبيعية.

ويواصل الأهلي مرانه في الخامسة مساء غدٍ السبت، حيث من المُنتظر أن يعلن الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق، القائمة المُرشحة للدخول في المعسكر المغلق عقب المران استعدادًا لمواجهة الجيش يوم الأحد القادم، في مستهل مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، التي تعد خير إعداد للأهلي قبل مواجهة الترجي يوم 16 سبتمبر الحالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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