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وزير الإسكان: افتتاح كوبري "قناة الاتصال" ببورسعيد خلال احتفالات أكتوبر

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان: افتتاح كوبري "قناة الاتصال" ببورسعيد خلال احتفالات أكتوبر

01:55 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن كوبري أعلى قناة الاتصال ببورسعيد سيتم افتتاحه خلال احتفالات أكتوبر المقبل، بتكلفة 70 مليون جنيه، والذي يعد امتدادًا لمحور 30 يونيو.

وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، إن المحور الجديد يساعد على الدخول إلى محافظة بورسعيد، ويعد بداية لمحور 30 يونيو، ويربط مدينة بورسعيد بثلاث نقاط مهمة، هي المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بالحي الاماراتي، ومحور 30 يونيو.

وأوضح محمد السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء، أن قناة الاتصال هي قناة تصل بين بحيرة المنزلة، وقناة السويس، وتم تنفيذ الكوبري بحمولة 90 طنا، بطول 220 مترا وعرض 28 مترا، بعدد 6 حارات لكل اتجاه، تنفيذ شركة سامكو ( الشركة الوطنية للتشييد).

وأكد السقا أن المحور يساعد على حل مشكلة الاختناقات المرورية بمدينة بورسعيد، وزيادة الحيز العمراني للمدينة حتى الطريق الساحلى الدولي جنوب بورسعيد، فضلا عن خلق مناطق جديدة يمكن استثمارها بعائد اقتصادي.

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