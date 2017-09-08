الرئيس الصيني يطلب من ماكرون "تهدئة الوضع" في أزمة كوريا الشمالية

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى وصوله إلى قمة بريكس ف

(أ ف ب):

طلب الرئيس الصيني شي جينبينغ في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من باريس المساهمة في "تهدئة الوضع" في أزمة كوريا الشمالية، حسب ما نقل التلفزيون الصيني.

ونقلت قناة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في" على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الرئيس الصيني الذي قال إن بكين "تأمل أن تؤدي فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، دورا بناء لتهدئة الوضع واعادة اطلاق الحوار" في الملف الكوري الشمالي.

وكما صرح قبل ساعات للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، كرر الرئيس الصيني رغب بلاده في "اخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي". وقال ان "المسألة الكورية الشمالية لا يمكن ان تحل الا بوسائل سلمية، عير الحوار والمشاورات".

وقال الاليزيه ان ماكرون وشي "ذكرا بادانة الاسرة الدولية للاستفزازات الكورية الشمالية". وقالت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون اكد لنظيره الصيني انها "تستدعي ضغوطا جديدة من الاسرة الدولية بهدف إعادة بيونغ يانغ الى المفاوضات وتجنب تصعيد خطير".

وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية وعلى صادراتها من النسيج وتجميد اصول الزعيم كيم جونغ أون وحظر والعمل على حجب تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم ردًا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونج يانج، وفق مشروع القرار الذي وزع على مندوبي الدول الـ15.

لكن شي وماكرون لم يتطرقا الى امكانية فرض عقوبات على كوريا الشمالية، حسب النص الذي نشره التلفزيون.