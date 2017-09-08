أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس الصيني يطلب من ماكرون "تهدئة الوضع" في أزمة كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الصيني يطلب من ماكرون "تهدئة الوضع" في أزمة

01:56 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى وصوله إلى قمة بريكس ف

(أ ف ب):

طلب الرئيس الصيني شي جينبينغ في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من باريس المساهمة في "تهدئة الوضع" في أزمة كوريا الشمالية، حسب ما نقل التلفزيون الصيني.

ونقلت قناة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في" على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الرئيس الصيني الذي قال إن بكين "تأمل أن تؤدي فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، دورا بناء لتهدئة الوضع واعادة اطلاق الحوار" في الملف الكوري الشمالي.

وكما صرح قبل ساعات للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، كرر الرئيس الصيني رغب بلاده في "اخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي". وقال ان "المسألة الكورية الشمالية لا يمكن ان تحل الا بوسائل سلمية، عير الحوار والمشاورات".

وقال الاليزيه ان ماكرون وشي "ذكرا بادانة الاسرة الدولية للاستفزازات الكورية الشمالية". وقالت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون اكد لنظيره الصيني انها "تستدعي ضغوطا جديدة من الاسرة الدولية بهدف إعادة بيونغ يانغ الى المفاوضات وتجنب تصعيد خطير".

وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية وعلى صادراتها من النسيج وتجميد اصول الزعيم كيم جونغ أون وحظر والعمل على حجب تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم ردًا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونج يانج، وفق مشروع القرار الذي وزع على مندوبي الدول الـ15.

لكن شي وماكرون لم يتطرقا الى امكانية فرض عقوبات على كوريا الشمالية، حسب النص الذي نشره التلفزيون.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة الحوار مع تركيا

    أخبار

  • المكسيك تطرد سفير كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية السادسة

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • ماكرون يدعو إلى إعادة تشكيل أوروبا

    أخبار

إعلان

4d481806ee.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً