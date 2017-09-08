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بسبب ترامب...الحجاب يتصدر أسبوع الموضة بنيويورك

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مصراوي Masrawy

بسبب ...الحجاب يتصدر أسبوع الموضة بنيويورك

02:02 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

بسبب ترامب...الحجاب يتصدر أسبوع الموضة بنيويورك

الحجاب يتصدر أسبوع الموضة بنيويورك

كتبت -نرمين الجلاد:

انتشر الحجاب والعباءات في أسبوع نيويورك للأزياء، حيث عرض مصممون إندونيسيون أزياء بالحجاب، على أمل تغيير نظرة الغرب لهذا النوع من اللباس، كما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وقالت مصممة الأزياء "ديان بيلانجي"، البالغة من العمر 26 عاماً، وتملك نحو 5 ملايين متابع على إنستجرام ،"نحن لسنا مضطهدين، ونريد فقط أن نظهر للعالم أنه لا يزال بإمكاننا أن نكون على قدر كبير من الجمال والأناقة مع الحجاب".

ويذكر أن "ديان" واحدة من خمسة مصممين إندونيسيين قدموا مجموعات متنوعة من الأزياء، خلال اليوم الأول من أسبوع الموضة في حي تشلسي بمدينة نيويورك، حيث قدمت مجموعة أنيقة من الأزياء الإندونيسية الملونة التي تغطي النساء من الرأس إلى أخمص القدمين، من بينها تنانير كاملة وسراويل واسعة وسترات فضفاضة.

واحتوت المجموعة علي نماذج لنساء يرتدين أوشحة ملفوفة فوق وتحت أغطية الرأس، مستوحاة من أنماط للأزياء والأقمشة والألوان كانت مزدهرة في أوروبا في العصور الوسطى.

وأوضحت مصممة الأزياء، أنها استلهمت الفكرة من الكتاب الأكثر مبيعًا في نيويورك للمصور الأميركي "براندون ستانتون"، الذي يوثق حرية اختلاف البشر في نيويورك التي قطنها 8 ملايين ونصف المليون شخص.

وقالت المصممة الإندونيسية "فيفي زوبيدي"، البالغة من العمر 30 عامًا، والتي تشارك للمرة الأولى في أسبوع الموضة ، إن مشاركتها جاءت جزئيًا للرد على الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، الذي سعى إلى حظر المسافرين من بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وأضافت مصممة الأزياء فيفي، مخاطبة ترامب: "السيد الرئيس، أحب بلدك وأيضا أحب شعبك، ونحن لن نفعلأي شيء لك أو لشعبك. نحن جميعًا سواء، هذه هي الإنسانية".

واعتمدت المصممة علي أزياء أكثر تحفظًا، وظهر ذلك في عبايتها السوداء المميزة، والملابس التي تغطي كامل الجسم، والتي ترتديها كثير من النساء في البلدان المسلمة.

 

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