بالصور.. "تعليم القليوبية" تنفي وجود ثعابين بمدرسة زويل في بنها

القليوبية – أسامه علاء الدين:

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن الأوضاع مستقرة بجميع مدارس المحافظة، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، وأن الاستعدادات تجري على قدمٍ وساق في جميع المدارس لاستقبال الطلاب بشكل يليق بمدارس القليوبية ومعلميها، نافيًا وجود ثعابين أو زواحف بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات.

وأضاف "عجلان" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أنه تم رصد وجود كميات من البوص بجوار السور الخلفي للمدرسة المجاورة لمساحة من الأراضي الزراعية، ووجود هبوط بملعب المدرسة، من خلال لجان المتابعة ومجلس أمناء المدرسة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات احترازية طبيعية في إطار بروتوكولات التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية.

وأشار "عجلان" إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب لإزالة البوص والحشائش من خلال لودرات الشركة، كما تم التنسيق مع الدكتور عادل أنور وكيل مديرية الطب البيطري، لفحص وجود أي زواحف أو حشرات وتطهير الملاعب قبل بدء العام الدراسي.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة بنها والتخطيط بالمديرية، وهيئة الأبنية التعليمية لإصلاح ملعب المدرسة وتجهيزه للعام الدراسي الجديد.

كانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القيوبية، تلقت بلاغًا من بعض أهالي بنها بوجود ثعابين وثعالب داخل مدرسة "أحمد زويل الرسمية للغات".