أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سقوط عصابة سرقة المحاصيل الزراعية في البحيرة

Google+ Print
سقوط عصابة سرقة المحاصيل الزراعية في البحيرة سقوط عصابة سرقة المحاصيل الزراعية في البحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المزارع ليلاً، والاستيلاء على المحاصيل والمنقولات والأجهزة الكهربائية.

تحريات اللواء محمد هندي، مدير البحث الجنائي، أكدت أن "ه.ص"، سبق اتهامه في قضية (سرقة متنوعة)، و"ص.ص"، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، و"ع.م"، جميعهم عاطلون، كونوا تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول، تخصص في سرقات مزارع مركز بدر ليلاً.

شاهد أيضا

أمكن ضبطهم في أثناء استقلالهم سيارة محملة بـ3 جوالات مانجو، وأسطوانة غاز، وعتلة حديدية، ومطرقة، إضافة إلى فرد خرطوش عيار 12 مم محلي الصنع، و4 طلقات من ذات العيار، وطبنجة صوت.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة