سقوط عصابة سرقة المحاصيل الزراعية في البحيرة

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تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المزارع ليلاً، والاستيلاء على المحاصيل والمنقولات والأجهزة الكهربائية.

تحريات اللواء محمد هندي، مدير البحث الجنائي، أكدت أن "ه.ص"، سبق اتهامه في قضية (سرقة متنوعة)، و"ص.ص"، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، و"ع.م"، جميعهم عاطلون، كونوا تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول، تخصص في سرقات مزارع مركز بدر ليلاً.

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أمكن ضبطهم في أثناء استقلالهم سيارة محملة بـ3 جوالات مانجو، وأسطوانة غاز، وعتلة حديدية، ومطرقة، إضافة إلى فرد خرطوش عيار 12 مم محلي الصنع، و4 طلقات من ذات العيار، وطبنجة صوت.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.