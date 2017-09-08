«عرفت مراتي واتجوزنا في ١٢ يوم».. أجرأ تصريحات لـ«ميدو»

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حل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "سي بي سي"، وتطرق للحديث عن حياته الشخصية وعن مشواره الكروي الحافل، ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت بالحلقة خلال التقرير التالى..

أسوأ قرار

كشف "ميدو" عن أسوأ القرارات التي اتخذها خلال مسيرته الاحترافية، وهو قرار رحيله عن نادي أياكس امستردام الهولندي وعودته إلي نادي الزمالك، قائلًا: "معظم قراراتي اتخذها بسرعة ثم أعود لأندم عليها، ولذلك الآن أدرس كل خطوة قبل فعلها".

وتابع: "منذ الصغر وأنا لا أحب أن أقول لأحد يا "كابتن" ، أشعر بأنها تضع عائق بيني وبينه، ولذلك في وادي دجلة لا يوجد لاعب يناديني بالكابتن".

كنت بقعد فوق «ساعة الاستاد» عشان اتفرج على حازم

قال "ميدو"، إنه كان يذهب دائمًا إلى الاستاد لمشاهدة مباريات الزمالك من مدرجات الدرجة الثالثة، مؤكدًا أنه كان يذهب لمشاهدة فريق الأحلام الزملكاوي الذي كان يضم حازم إمام وأحمد الكأس وإسماعيل يوسف وقاسي سعيد وأيمن منصور، ووصفه بالفريق "العظيم".

إمكانية عمله مع حازم إمام و«أبو تريكة»

تطرق "ميدو" للحديث عن إمكانية عمله مع "أبو تريكة" و"حازم إمام" سويًا، قائلًا:" أبوتريكة هادئ جدًا ولا يدخل في أي صدامات أو مشاكل ومنظم جدًا وكذلك حازم إمام ولكن أنا شخصية مختلفة واحب دائمًا الاستشارة".

وعن عملهما سويًا قال: "بالتأكيد سهل جدًا العمل مع شخصيات قلوبها صافية ليس لديها مشاكل".

«حازم إمام عاوزني تخين على طول»

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قال "ميدو" إنه منذ أربع سنوات وهو يريد أن يخسر وزنه، مشيرًا إلى أنه بدأ ريجيم جديد يعتمد على العصير مدته 28 يومًا، وحاليًا هو فى اليوم الرابع، قائلاً: "حازم إمام مش عاوز يشجعني على أنى اخس..عاوزني تخين على طول",

وأوضح أنه دائمًا يفضل أن يأخذ نصائح حازم إمام، لأنه شخصية مختلفة فى التفكير عنه.

«عرفت مراتي واتجوزنا في ١٢ يوم»

قال "ميدو" إنه تزوج قبل صديقه حازم إمام بعام رغم أن حازم أكبر منه بثماني سنوات، مشيرًا إلى أنه تعرف على زوجته في النادي، وتحدث مع والدها وطلب مقابلته في عمر الـ18 عاما لإتمام الزواج، وكان وقتها يلعب في المنتخب، قائلًا: "حمايا قال لي أنت عندك 18 سنة أنت عبيط طاب اسألها فقالت له موافقة".

وأوضح "ميدو" أنه صارح والد زوجته بعدم رغبته في وجود فترة خطوبة لعدم اعترافه بها، وكشف أنه قابل والد زوجته لأول مرة في تاريخ 17 يونيو وتزوج يوم 29 يونيو، قائلًا: "يعني بعدها بـ12 يوم وخدتها وسافرت هولندا".

ظاهرة غريبة في مسيرته الكروية

كشف "ميدو" عن ظاهرة "غريبة" في مسيرته الكروية مع العديد من الأندية داخل وخارج مصر ومع المنتخبات المختلفة، قائلًا: "لم احصل خلال مسيرتي الكروية مع الأندية المختلفة على ركلة جزاء، كما أنني لم أسقط داخل منطقة الجزاء بغرض التمثيل للحصول علي ركلة جزاء".

وتابع: "اشعر أن التحايل للحصول علي ركلة جزاء فيه شئ من "الغش" لفريقي وللمنافس أيضًا، و اري أن هذا الأمر لا مبرر له طالما استطيع مواصلة الهجوم وتهديد مرمي المنافس".