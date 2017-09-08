فنار بخشة يضم مهاجم توتنهام على سبيل الإعارة

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أعلن نادي فنار بخشة التركي عن توصله إلى اتفاق مع توتنهام لضم مهاجم الفريق فينسينت يانسين على سبيل الإعارة.

وسيرحل الدولي الهولندي لإسطنبول اليوم لكي ينهي بنود التعاقد مع الفريق التركي، لينهي بالتالي الفترة الصعبة التي قضاها في إنجلترا، بعد فشله في التأقلم من أجواء البريميرليج منذ انضمامه من ألكمار مقابل 17 مليون إسترليني العام الماضي.

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وسجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا هدفين فقط في 27 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، وتسبب تعاقد توتنهام مع فرناندو لورنيتي في خروج يانسين من حسابات مدرب السبيرز مارويسيو بوكيتينو، حيث استبعده من قائمة الفريق الخاصة بدوري أبطال أوروبا.