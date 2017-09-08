أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فنار بخشة يضم مهاجم توتنهام على سبيل الإعارة

Google+ Print
فنار بخشة يضم مهاجم توتنهام على سبيل الإعارة فنار بخشة يضم مهاجم توتنهام على سبيل الإعارة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي فنار بخشة التركي عن توصله إلى اتفاق مع توتنهام لضم مهاجم الفريق فينسينت يانسين على سبيل الإعارة.

وسيرحل الدولي الهولندي لإسطنبول اليوم لكي ينهي بنود التعاقد مع الفريق التركي، لينهي بالتالي الفترة الصعبة التي قضاها في إنجلترا، بعد فشله في التأقلم من أجواء البريميرليج منذ انضمامه من ألكمار مقابل 17 مليون إسترليني العام الماضي.

شاهد أيضا

وسجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا هدفين فقط في 27 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، وتسبب تعاقد توتنهام مع فرناندو لورنيتي في خروج يانسين من حسابات مدرب السبيرز مارويسيو بوكيتينو، حيث استبعده من قائمة الفريق الخاصة بدوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة