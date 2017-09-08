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إيمري يضرب المثل بريال مدريد وبرشلونة دفاعًا عن ميركاتو باريس سان جيرمان

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إيمري يضرب المثل بريال مدريد وبرشلونة دفاعًا عن ميركاتو باريس سان جيرمان إيمري يضرب المثل بريال مدريد وبرشلونة دفاعًا عن ميركاتو باريس سان جيرمان

التحرير

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يتعرض نادي باريس سان جيرمان في الوقت الحالي للكثير من الانتقادات بسبب الأموال الباهظة التي أنفقها النادي الفرنسي للتعاقد مع كل من نيمار وكيليان مبابي، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبدوره دافع مدرب باريس سان جيرمان أوناي إيمري عن ميركاتو الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر حدث من قبل مع أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة.

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وأوضح إيمري أنه اعتاد على منافسة أفضل اللاعبين في العالم أثناء وجوده في إسبانيا على رأس القيادة الفنية لإشبيلية، مشيرًا إلى تذكره دفع برشلونة لـ20 مليون يورو من قبل في اليوم الأخير من ميركاتو عام 1997 للتعاقد مع ريفالدو، وكان ذلك المبلغ هو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ديبورتيفو لاكورونيا.

وأضاف إيمري أن ريال مدريد دفع أيضًا قيمة الشرط الجزائي في عقد لويس فيجو لضمه من صفوف برشلونة في عام 2000، وكان حينها فيجو اللاعب الأفضل في العالم.

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